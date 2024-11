O coordenador do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol do MP-GO, o promotor Sandro Henrique Silva, justifica a recomendação pelo fato de que a torcida organizada Dragões Atleticanos ser aliada da Máfia Azul, do Cruzeiro.

Os cruzeirenses sofreram uma emboscada por integrantes da Mancha Alviverde, do Palmeiras, no fim de outubro. Além da rivalidade entre as organizadas, o promotor destaca que o estádio Antônio Accioly não tem vias de acesso exclusivo para visitantes.