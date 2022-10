Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Continua após a publicidade

A partida entre Atlético-GO e Palmeiras, válida pela 31ª rodada do Brasileirão, será disputada nesta segunda-feira, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O duelo será transmitido pelo Première (pay per view) e o Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Na luta contra o rebaixamento para a Série B, o Atlético-GO tem a dura missão de receber o líder do Brasileirão e o time que mais pontuou longe de seus domínios. No primeiro turno, o Palmeiras venceu o duelo por 4 a 2. O trunfo da equipe goiana é o bom momento, coroado por duas vitórias consecutivas, que dão fôlego na briga contra o descenso. A missão, contudo, é complicada, já que o Atlético-GO é o penúltimo colocado, com apenas 28 pontos.

Leia também Abel Ferreira ajusta Palmeiras com Zé Rafael no meio para encarar o Atlético-GO

Do lado do líder do campeonato, o Palmeiras chega para o confronto embalado pela goleada sobre o Coritiba na última rodada. Além disso, a equipe cria expectativa pelo primeiro gol de Endrick, que estreou nos profissionais no último compromisso. Com 66 pontos, a equipe de Abel Ferreira quer vencer novamente longe de seus domínios para manter os 12 de vantagem sobre o Internacional, vice-líder, que tem 57.

Atlético-GO e Palmeiras duelam nesta segunda-feira em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre São Paulo e Botafogo acontece nesta segunda-feira , às 18h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

A partida será transmitida pelo Première, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Edson Fernando e Marlon Freitas; Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ).

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha- RJ

Assistente 2: Daniel do Espírito Santo Parro-RJ

Quarto árbitro: Rubens Paulo Rodrigues dos Santos-GO

VAR: Wagner Reway-PB

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios-SE

ÚLTIMOS RESULTADOS

Continua após a publicidade

Em seu último compromisso pelo Brasileirão, em casa, o Atlético-GO venceu o Fluminense por 3 a 2. O Palmeiras, também em casa, goleou o Coritiba por 4 a 0.