Atlético-GO x Santos: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

O Santos vem de dois resultados frustrantes envoltos em sérias polêmicas de arbitragem. Em visita ao Atlético Goianiense, nesta quarta-feira, às 19h, o time alvinegro espera esquecer os tropeços e se recuperar no Campeonato Brasileiro.

Distante do G-8 do Brasileirão, o Santos precisa vencer para não aniquilar suas chances de voltar à Libertadores. Já o Atlético Goianiense está na zona do rebaixamento e não pode mais perder pontos no torneio nacional.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Atlético Goianiense e Santos acontece nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Atlético-GO e Santos se enfrentam nesta quarta-feira.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere. O Estadão segue todos os movimentos do duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-GO - Renan; Dudu, Lucas Gazal, Wanderson e Jefferson; Shaylon, Baralhas e Marlon Freitas; Luiz Fernando, Wellington Rato e Churín. Técnico: Eduardo Souza.

SANTOS - João Paulo; Nathan, Eduardo Bauermann, Alex e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Carabajal; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

QUEM APITA

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

Quarto árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

AVAR: Helton Nunes (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã. O Atlético-GO também perdeu na rodada passada diante do São Paulo por 2 a 1.