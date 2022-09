Atlético-GO x São Paulo: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Atlético Goianiense e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo entre as equipes brasileiras será realizado no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Apesar de estarem em fase adiantada do torneio continental, Atlético Goianiense e São Paulo não vivem boa fase. A crise na equipe do Centro-Oeste provocou a queda do técnico Jorginho. Eduardo Baptista assumiu o cargo com o objetivo de levar o conjunto rubro-negro à final da Sul-Americana e salvá-lo do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Atlético Goianiense e São Paulo medem forças nesta quinta-feira pela Sul-Americana.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Atlético Goianiense e São Paulo acontece nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

ONDE ASSISTIR

A partida entre as equipes brasileiras terá transmissão exclusiva da Conmebol TV, por meio do pay per view. O Estadão acompanha o jogo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-GO: Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho, Shaylon; Wéllington Rato e Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Batista.

SÃO PAULO: Jandrei, Diego Costa, Ferraresi e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves (Pablo Maia), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

QUEM APITA?

A arbitragem do jogo ficará a cargo do venezuelano Jesús Valenzuela.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de derrota em casa, por 1 a 0, para o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. No mesmo torneio, o Atlético Goianiense perdeu o clássico com o rival Goiás, por 2 a 1.