Com gol de Paulinho anulado no fim do segundo tempo, o Atlético-MG empatou com o Red Bull Bragantino por 1 a 1, neste sábado, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho e Eduardo Sasha, ex-Atlético, marcaram os gols da partida.