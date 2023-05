No duelo entre brasileiros do Grupo G da Libertadores, o Atlético-MG virou sobre o Athletico-PR e superou o xará por 2 a 1, na noite desta terça-feira. No Mineirão, pela quarta rodada da fase de grupos, o time mineiro saiu atrás do placar, porém Paulinho, duas vezes, comandou a remontada mineira, conquistando a segunda vitória seguida, respirando na competição continental. Por sua vez, o paranaense perdeu a chance de se classificar antecipadamente para as oitavas de final.