Milito assume vaga de Felipão no Atlético-MG e Série A tem 8 técnicos estrangeiros; veja lista

O Atlético-MG anunciou, neste domingo, a contratação do técnico argentino Gabriel Milito, de 43 anos, para substituir Luiz Felipe Scolari, desligado do cargo na última quarta-feira. O contrato entre o time e o novo comandante está estipulado até dezembro de 2025. Ele será o oitavo estrangeiro no comando de um clube da Séria A do Campeonato Brasileiro neste ano.

Além de Milito, o Atlético-MG também assegurou a vinda do auxiliar Leandro Ávila, que tem sido parceiro do treinador desde os tempos do Independiente-ARG. A comissão técnica será complementada por mais três profissionais: o preparador físico Sergio Di Bartolo, o analista de desempenho Juan Manuel Cortes e ainda o psicólogo Patricio Morales. Atualmente sem clube, Milito deixou o Argentinos Juniors em agosto, com o argumento de que precisava de um período de descanso. Porém, assim que tomou conhecimento do interesse da equipe brasileira, ele se mostrou receptivo à oferta e recebeu com entusiasmo a oportunidade de liderar o campeão da Libertadores de 2013.

Atlético-MG anuncia argentino Gabriel Milito na vaga de Felipão. Foto: Cristina Sille/Reuters

Recentemente, ele recusou propostas da Universidad Católica, no Chile, e do Belgrano, na Argentina. Essa decisão já sinalizava a inclinação do treinador por uma nova empreitada no território brasileiro. A expectativa é que esteja à beira do campo no próximo sábado, no clássico contra o Cruzeiro, pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro. O confronto está marcado para as 16h30, na Arena MRV.

Com a chegada de Milito ao País, a Série A chega a oito técnicos estrangeiros no comando de seus times. O mais longevo é Abel Ferreira, no Palmeiras desde 2020. Ao lado de Jorge Jesus, campeão do Brasileirão e da Libertadores pelo Flamengo, Abel foi um dos responsáveis pela onda de treinadores brasileiros no país — sobretudo portugueses e argentinos, por causa do idioma.

Neste ano, a contagem ainda pode crescer. O Botafogo, por exemplo, tenta a contratação de Quique Setién, ex-Barcelona, para a vaga de Tiago Nunes. O recorde aconteceu em 2023, quando 13 dos 20 técnicos da divisão de elite nacional eram estrangeiros, formando a maioria pela primeira vez na história.

Gabriel Milito, o 16º estrangeiro a comandar o Atlético e o quinto argentino, mandou um recado para a torcida, divulgado pela redes sociais do clube. “Estou muito feliz e emocionado por treinar o Galo, um gigante do futebol brasileiro e da América do Sul. Tenho certeza que faremos um grande trabalho e aproveito a oportunidade para felicitar o clube pelos 116 anos de história. Que tenhamos sucesso e ‘arriba, Galo’!”

Veja a lista de técnicos estrangeiros na Série A