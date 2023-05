Sem confiança, desestabilizado emocionalmente e desorganizado em campo, o Corinthians ainda tenta se encontrar sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, e a série pesada de jogos vivida pelo time torna tudo ainda mais difícil. Após o empate por 1 a 1 em clássico com o São Paulo em casa, resultado que foi até motivo de uma tímida celebração em meio à fase ruim, o próximo desafio será nesta quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Mineirão, em jogo válido pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

A equipe corintiana não vence há cinco partidas na temporada, uma com Danilo como interino e as outras quatro com Luxemburgo no banco. Com dois empates e duas derrotas, o atual treinador viu o time entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão ao final da sexta rodada. Por isso, mostrar competitividade na Copa do Brasil é essencial para tentar construir um ambiente de menos pressão.

Luxa se blindou quando conversou com torcedores em frente ao CT Joaquim Grava, há pouco menos de duas semanas, durante protesto de organizadas, que se comprometeram a esperar dez jogos antes de novas manifestações mais contundentes. Restam seis, contando com o desta quarta. A carga acumulada ao longo de muitos dias de ambiente conturbado vem refletindo no desempenho, que já não era bom.

Róger Guedes é a esperança de gols para o Corinthians no Mineirão. Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

“O futebol é muito complicado, eu tenho uma semana, dez dias aqui, e as pessoas querem que você mude tantas coisas como se fosse ciência exata, mas não é. Muitas coisas precisam ser feitas para encontrar equilíbrio. O maior problema do Corinthians está no emocional”, disse o treinador depois do clássico na Neo Química Arena, após explicar que, pelas circunstâncias, considerava o empate digno de comemoração.

Luxemburgo continua o processo de lapidação dos garotos da base, mas ainda não conseguiu encaixar aqueles que o agradaram dentro de um sistema que funcione. O meio-campista Matheus Araújo, por exemplo, chegou a ter uma sequência como titular e perdeu a posição no clássico, partida em que o atacante Wesley ganhou uma chance entre os 11 e aproveitou bem. Já Pedro, que foi liberado da seleção sub-20 a pedido do treinador, mal vem sendo aproveitado.

O Corinthians encerrou a preparação com um treinamento aberto à imprensa, algo raro no clube desde o início da pandemia. Luxemburgo deixou dúvidas sobre como montará o time do meio para frente. Wesley disputa posição com Adson e Maycon briga com Giuliano para completar o meio de campo ao lado de Roni e Fausto Vera. O volante Paulinho, recuperado de lesão, volta a ser relacionado, assim como Rafael Ramos, que ficou de fora das últimas duas partidas por opção técnica. Cantillo, por sua vez, sequer entrou na relação pelo quarto jogo seguido.

A equipe paulista desafiará um Atlético-MG que venceu quatro dos cinco últimos jogos que disputou - a única derrota foi para o Botafogo. Adepto ao rodízio por preocupação física, o técnico Eduardo Coudet não deve levar a campo o mesmo time que venceu o Internacional por 2 a 0 na rodada passada do Brasileiro. Paulinho e Hulk são presenças quase certas no ataque, mas os demais setores têm vagas indefinidas.

ATLÉTICO-MG X CORINTHIANS