Atlético-MG e Botafogo fazem duelo direto por uma vaga na Copa Libertadores

O duelo entre Atlético-MG e Botafogo nesta segunda-feira, às 20h, finaliza a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em casa, no Mineirão, o Atlético tem a chance de entrar no G-8, zona de classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. Sonhando com a mesma competição continental, os cariocas querem se aproximar desse seleto grupo.

Há três jogos sem perder, o Atlético tem 52 pontos em oitavo lugar. Se vencer, assume o sexto lugar, ocupado pelo Athletico-PR, com 54, após perder na rodada. Já o Botafogo tem 47 pontos, em 11º, e encara o jogo como confronto direto, pois, se vencer, ficará apenas dois pontos do G-8.

O técnico Cuca tem algumas baixas por lesão para armar o Atlético-MG. Além do lateral Guilherme Arana e do atacante Hulk que só voltam a campo em 2023, Alan Kardec, Igor Rabello e Pedrinho também estão fora, todos lesionados. De qualquer forma, a base titular será a mesma.

Cuca pregou para o Atlético esquecer tudo e só pensar nos últimos três jogos. “A realidade do Atlético é que faltam dez dias para acabar o campeonato e a gente não pode perder espaço para nada que não seja concentrar, treinar e nos prepararmos para pegar o Botafogo, Cuiabá e Corinthians.”

Do outro lado, o técnico Luís Castro contará com o retorno do meia Lucas Fernandes para armar o Botafogo. Ele ficou parado por quase um mês, mas entrou no intervalo da última rodada contra o Cuiabá e foi bem. A tendência é que seja titular e acabe com o esquema com quatro atacantes que vinha sendo usado.

Com isso, Júnior Santos voltaria à ponta, e Lucas se juntaria a Tchê Tchê e Gabriel Pires no setor de criação. De qualquer forma, Luís Castro reforçou a confiança no elenco para conquistar uma vaga na Libertadores. “Como a vaga para a Sul-Americana está praticamente fechada, olhamos para cima. E olhar para cima é olhar para a Libertadores. O máximo de distância que podemos ficar dependendo da rodada, é de cinco pontos. Portanto, como está em disputa, vamos continuar a lutar por isso.”

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO

ATLÉTICO-MG - Éverson; Guga, Jemerson, Junior Alonso e Dodô; Jair, Allan, Ademir e Zaracho; Keno e Vargas. Técnico: Cuca.

BOTAFOGO - Gatito; Daniel Borges, Andryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires (Patrick de Paula) e Lucas Fernandes; Júnior Santos, Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

HORÁRIO - 20h.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).