Atlético-MG é hexacampeão e festeja o 50º título estadual após derrota mínima para o América

O Atlético-MG confirmou a sua supremacia no futebol mineiro ao conquistar o hexacampeonato, neste sábado, no Mineirão, mesmo com a derrota por 1 a 0 para o América-MG. Como tinha vencido o primeiro jogo final por 4 a 0, o time de Cuca entrou em campo podendo perder até por três gols de diferença para ser campeão. Por isso, administrou a vantagem para festejar seu 50º título estadual ao lado de sua torcida. Mas perdeu a sua invencibilidade no jogo de despedida.

O Atlético ampliou a vantagem para o rival Cruzeiro, com 38 títulos, contra 16 do América, que levou o troféu pela última vez em 2016. Esta supremacia também pode ser entendida pelas duas últimas décadas. Desde 2007, o Atlético participou, de forma consecutiva, da final estadual. Foram 19 decisões, sendo campeão 12 vezes. Ele já tinha sido hexa entre 1978 e 1983, quando viveu um dos seus melhores momentos na história.

Atlético é campeão mineiro após fazer grande vantagem no jogo de ida. Foto: Pedro Souza/Atlético

Além da vantagem no primeiro jogo final, também disputado no Mineirão, o Atlético vinha de uma sequência de nove vitórias, inclusive sobre o Tombense, dono da melhor campanha na fase de grupos.

O técnico Cuca repetiu a escalação do primeiro jogo, tendo como novidade a presença do atacante Hulk, se recuperando de lesão, no banco de reservas. Artilheiro da competição, com sete gols, ele entrou em campo para participar da festa e, como capitão, erguer a taça. Ele entrou no jogo aos 44 minutos do segundo tempo no lugar de Rony, recebeu a tarja de capitão e os apupos dos torcedores.

Ao contrário, o América curtia um período negativo, sem vencer há sete jogos, embora tivesse feito a segunda melhor campanha na primeira fase e eliminado o Cruzeiro nas semifinais, após dois empates e a disputa de pênaltis. O jovem técnico William Batista mexeu pouco no time, mas exigiu muita aplicação em campo.

Logo na saída de bola, o Atlético tentou uma jogada ensaiada com Guilherme Arana pelo lado esquerdo. Após o cruzamento em direção à pequena área, Rubens chegou atrasado para concluir. O mesmo Arana cruzou pelo alto, onde Cuello desviou de cabeça e viu a bola tirar tinta da trave esquerda do goleiro Jori.

Mas depois disso, o América “esfriou” o rival equilibrando as ações no meio-campo. O Atlético só teve outra chance aos 42 minutos, em um chute diagonal de Rony e que passou perto da trave direita. O América não finalizou com perigo ao gol de Everson.

O cenário não mudou no segundo tempo, com os atleticanos valorizando a posse de bola diante de um adversário focado e com objetivo de se despedir da competição de forma digna. Mas a diferença foi o comportamento da torcida, gritando em vários momentos “é campeão!”.

O América nunca desistiu de lutar e abriu o placar aos 31 minutos. Elizari roubou a bola no lado esquerdo e lançou Jonathas na linha da grande área. O atacante fez o giro e bateu no canto esquerdo de Everson. O artilheiro da tarde, aos 36 anos, prometeu se aposentar.

O gol não estava no “script” atleticano, afinal calou a torcida, deixou Cuca com a cabeça baixa e os jogadores insatisfeitos. O Atlético só teve a chance de empatar aos 40 minutos, quando Rony foi lançado em velocidade, entrou na área e chutou em cima do goleiro Jori, que fez a defesa em dois tempos.

Classificado à terceira fase da Copa do Brasil, o Atlético aguarda o sorteio para conhecer seu adversário. Mas já sabe que vai enfrentar o Grêmio, dia 29 de março, na estreia pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado em Porto Alegre (RS).

Eliminado da Copa do Brasil na primeira fase pelo Cascavel-PR, o América espera a confirmação da data da estreia na Série B do Brasileiro diante do Botafogo-SP, na Arena Independência.