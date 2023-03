Atlético-MG elimina Millonarios e garante vaga na fase de grupos da Libertadores

O Atlético-MG garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, ao derrotar o Millonarios-COL, por 3 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte, após empate na Colômbia por 1 a 1.

O Atlético aguarda o sorteio da Conmebol no dia 27 para saber quais serão seus três adversários na fase de grupos.

O empate em Bogotá deixou a disputa aberta e os times foram corajosos desde o início em busca do ataque. Os primeiros minutos não foram bons para o Atlético-MG. Allan, um dos principais jogadores do time, falhou na saída de bola e quase o Millonarios abriu o placar, aos quatro minutos.

Paulinho é decisivo novamente e assinala dois gols na classificação atleticana.

Aos 12, Allan, machucado, foi substituído por Otávio. A equipe atleticana não se intimidou e Hulk, de cabeça, quase fez o primeiro gol do jogo, após belo cruzamento de Patrick pela esquerda.

O Millonarios sempre foi perigoso nos contra-ataques. Em um deles, Pereira forçou Everson a fazer boa defesa, aos 26 minutos. O Atlético respondeu na sequência com Paulinho e Hulk, mas ambos falharam nas finalizações.

Saí até o final da primeira etapa, a disputa permaneceu intensa, mas o Atlético passou a abusar das bolas alçadas na área, o que facilitou o trabalho do grandalhão goleiro Montero e da bem postada zaga colombiana.

O Atlético tentou até o final e o zagueiro Mauricio Lemos arriscou de longe e por pouco não marcou o primeiro gol do jogo.

O técnico Eduardo Coudet mostrou que estava concentrado na vitória, ao trocar Edenilson por Pedrinho no intervalo. O Atlético pressionou e o gol saiu graças ao talento de Hulk, que fez ótima assistência para Paulinho fazer 1 a 0 de cabeça.

Obrigado a buscar ao menos o empate, o Millonarios foi ao ataque e a disputa pela bola ficou mais dura, os ânimos ficaram exaltados e o número de faltas aumentou dos dois lados. As defesas dominavam os setores ofensivos.

A maior qualidade técnica foi o diferencial do Atlético e lhe proporcionou o segundo gol. Aos 35, foi a vez de Patrick fazer linda assistência para Paulinho, que, mais uma vez, cabeceou com grande categoria: 2 a 0.

Mas ainda faltava o gol do ídolo. Aos 42, Hulk acertou linda meia bicicleta para fazer o terceiro gol. O artilheiro festejou muito com os companheiros e com a torcida atleticana.

Com o jogo decidido, a zaga do Atlético bobeou e Uribe aproveitou para fazer o gol de honra do Millonarios, aos 47 minutos.

