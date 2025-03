Atlético goleia o América na decisão do Campeonato Mineiro e fica perto de conquistar o hexa

O Atlético-MG deu um largo passo rumo ao hexacampeonato mineiro ao golear por 4 a 0 o América-MG neste sábado, 8, no Mineirão, no primeiro jogo da final do estadual de 2025. A vantagem é muito grande para o segundo jogo, quando o time alvinegro poderá perder por até três gols de diferença para ser campeão. O jogo de volta será disputado no próximo sábado, 15, às 16h30, no Independência.

A supremacia atleticana foi total, arrancando de forma antecipada o grito de “é campeão” por parte da torcida, que lotou o estádio. E a goleada foi construída sem a sua maior estrela, Hulk, que, com uma lesão muscular, acabou sendo vetado pelos médicos.

Atlético-MG não deu chance ao América-MG e encaminhou título do Campeonato Mineiro com vitória por 4 a 0. Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O supersticioso técnico Cuca entregou a faixa de capitão ao zagueiro Lyanco, que se transformou no personagem do clássico. Aos 28 anos, ele marcou dois gols, deu um chapéu num adversário e quase fez outro de bicicleta. Ex-Botafogo, São Paulo, Torino-ITA e Southampton-ING, o atleta viveu uma tarde de muita inspiração, sendo eleito o melhor em campo. Guilherme Arana fez o primeiro e Rony fechou a goleada.

Como foi a partida entre Atlético-MG e América-MG

PUBLICIDADE O jogo começou com intensidade na marcação, mas mudou a partir dos sete minutos, quando saiu o primeiro gol do Atlético. E numa falha gritante do goleiro Jori, um frangaço. Após cruzamento de Guilherme Arana, pelo lado esquerdo, o arqueiro se agachou para segurar a bola no peito, mas ela escapou e passou entre suas pernas. No desespero, ainda deu um salto para trás e até tocou na bola, mas ela já tinha ultrapassado a linha de gol. A situação do América piorou aos 22 minutos, quando Cauan Barros foi expulso por dar um tapa nas costas de Cuello após uma disputa de corpo. O jovem técnico americano, William Batista, de 31 anos, fez uma alteração para recompor o sistema de marcação. Tirou o atacante Adyson para a entrada do zagueiro Júlio.

O Atlético dominava as ações em campo, mas finalizava pouco. Aos 32, Gabriel Menino cobrou falta com efeito e quase marcou um gol olímpico, não fosse Jori espalmar a bola para escanteio. Rubens levantou a torcida após chute cruzado e que passou do lado da trave esquerda. O segundo gol saiu numa jogada inesperada de Lyanco, que recebeu passe lateral de Gustavo Scarpa, entrou na área e tocou rasteiro por baixo das pernas de Jori - 2 a 0 aos 40 minutos.

Com dois gols, o zagueiro Lyanco foi o artilheiro da tarde no Mineirão. Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O América voltou do intervalo com duas mudanças no setor de meio-campo. Entraram os volantes Yago Santos e Miquéias, respectivamente, nos lugares do meia Elizari e do atacante Renato Marques. O Atlético, no entanto, não deu espaço para a reação e ampliou aos dois minutos.

Gabriel Menino, do lado direito, fez o cruzamento. Lyanco testou firme, em diagonal, e mandou a bola no alto. Na sua segunda temporada pelo Atlético, ele marcou seus dois primeiros gols pelo time em tarde inspirada.

O Atlético não tirou o pé e ampliou aos 18 minutos, quando Rubens lançou Rony em velocidade. O atacante ganhou na corrida de Lucão e bateu firme com o pé esquerdo pa marcar. Foi o quarto gol dele no Mineiro, vice-artilheiro do time, atrás somente de Hulk, que tem sete.

Rony ainda quase marcou o quinto gol aos 23 minutos, quando desviou de carrinho o cruzamento de Guilherme Arana. O América, acuado, apenas tentou evitar uma goleada ainda maior.

FICHA TÉCNICA DE ATLÉTICO-MG 4 X 0 AMÉRICA-MG

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Deyverson), Rubens (Caio Paulista) e Gustavo Scarpa (Patrick); Cuello (Bernard) e Rony (Igor Gomes). Técnico: Cuca.

AMÉRICA-MG - Jori; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros e Elizari (Yago Santos); Fabinho (Jonathas), Renato Marques (Miquéias) e Adyson (Júlio). Técnico: William Batista.

GOLS - Guilherme Arana, aos sete, e Lyanco, aos 40 minutos do primeiro tempo e aos dois do segundo. Rony, aos 18 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Cuello (Atlético). Yago Santos (América).

CARTÃO VERMELHO - Cauan Barros (América).

ÁRBITRO - Vinícius Gomes do Amaral.

RENDA - R$ 4.139.803,02.

PÚBLICO - 47.036 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).