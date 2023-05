Atlético-MG x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Atlético-MG encara o Internacional neste sábado, às 21h, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time de Eduardo Coudet busca uma vitória para subir na classificação da competição nacional. Já a equipe de Porto Alegre busca encerrar a série de derrotas.

Após um começo instável no Brasileirão e na Libertadores, o Atlético-MG parece ter encontrado um caminho. Na última rodada da competição nacional, mesmo fora de casa, o time de Coudet goleou o Cuiabá, por 4 a 0, e subiu na classificação.

O Internacional vive um momento instável. Depois de se classificar apenas nos pênaltis para as oitavas da Copa do Brasil, a equipe de Porto Alegre engatou uma sequência de derrotas no Brasileirão, para São Paulo e Athletico-PR, e se descolou dos primeiros colocados.

Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Belo Horizonte

: Belo Horizonte ESTÁDIO : Mineirão

: Mineirão DATA : 13 de maio de 2023.

: 13 de maio de 2023. HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view)Sportv (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson (Nathan Silva) e Rubens; Rodrigo Battaglia, Edenilson (Pavón), Zaracho (Hyoran) e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

: Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson (Nathan Silva) e Rubens; Rodrigo Battaglia, Edenilson (Pavón), Zaracho (Hyoran) e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet. INTERNACIONAL: Keiller; Igor Gomes (Rômulo), Mercado, Nico Hernández e Thauan Lara; Baralhas, Matheus Dias e Mauricio; Lucca, Alemão e Gabriel Barros. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS