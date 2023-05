Atlético-MG contrata publicitário Nizan Guanaes para nacionalizar marca do clube

Após brilhar em 2021, com os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, a direção do Atlético Mineiro resolveu apostar na nacionalização da sua marca. Para tanto, o clube contratou o famoso e premiado publicitário Nizan Guanaes, com um vínculo de seis meses. A meta é tornar o Atlético-MG mais conhecido no território brasileiro a curto e médio prazo.

O clube não revelou os detalhes do acerto com a N.ideias, empresa de Guanaes, mas confirma que o contrato tem duração de seis meses. “Trata-se de um projeto especial de seis meses, muito diferente e inspirador. Nesta altura da minha vida, gosto de me envolver em coisas que me inspirem e que impactem o País”, afirmou o empresário baiano.

O contrato de um clube com um publicitário para nacionalizar a marca é algo incomum no futebol brasileiro. “A estratégia é como matemática: quanto mais complexa, mais desafiadora. Minha missão: tornar a marca Atlético-MG cada vez mais nacional e internacional. Vamos lá!”, disse Guanaes, em suas redes sociais.

Nizan Guanaes é contratado pelo Atlético-MG para expandir marca do clube no País. Foto: Victor Affaro

“Tenho recebido telefonemas de todos os lados. Tanto de pessoas aplaudindo quanto de torcedores e amigos meus de outros times, que não acharam a menor graça. Claro, sei que não será fácil”, disse.

Em abril, uma pesquisa mostrou que o Atlético-MG está em quinto lugar no ranking das maiores torcidas do Brasil, atrás de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O levantamento, que ouviu mais de 6.500 torcedores com idade a partir de 16 anos, em 325 cidades brasileiras, foi realizada por CNN, rádio Itatiaia e Quaest.

“É uma tarefa muito difícil trazer novos torcedores aqui do País ou fora dele, ainda mais com a concorrência de audiência por todos os lados. Em contrapartida, somos um celeiro de atletas, somos o País que mais exporta talentos e completamente apaixonado pelo futebol. Sabemos que grandes ídolos e títulos trazem novos torcedores, sim, mas o que isto acarreta às finanças do clube? Uma gestão responsável é obrigação, não pode ser uma possibilidade. Os clubes que tiverem uma cultura pensando fortemente o ESG (sustentabilidade, governança e transformação social) pode sim largar na frente e ter no futuro vários fãs pelo mundo querendo estar perto por terem os seus valores alinhados”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo.

Continua após a publicidade

Ao mesmo tempo em que busca alcançar mais torcedores em diferentes Estados do Brasil, o Atlético lida com uma das maiores dívidas do futebol brasileiro. A cifra supera R$ 2 bilhões, entre obrigações diretas do clube e também o endividamento causado pela construção do seu estádio, a Arena MRV, inaugurada no mês passado.