Atlético-MG pressiona até o fim, mas apenas empata com o Ceará e não entra no G-6 do Brasileirão

O Atlético-MG pressionou e teve chances até o fim, mas não saiu do empate sem gols com o Ceará na noite deste domingo, deixando escapar chance de entrar no G-6. A principal chance dos mineiros e do jogo saiu dos pés de Nacho Fernández, ainda no primeiro tempo, que acertou a trave. A partida, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Mineirão, em Belo Horizonte.

Na etapa inicial, o volante Richard Coelho, do Ceará, levou uma bolada no rosto e desabou no gramado, sendo necessário a ida ao hospital de ambulância. Segundo a direção cearense, ele foi retirado de campo consciente, passará por exames, mas está bem.

Com o empate, apesar de chegar a três jogos invicto, o Atlético perde chance de entrar no G-6, ocupando a sétima posição, com 47 pontos, um a menos que o sexto colocado Athletico-PR, que foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1. O Ceará não vence há cinco jogos e soma 33 pontos, em 16º lugar, um acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Cuiabá, com 30.

O empate sem gols com o Ceará não permitiu que o Atlético-MG entrar no G-6 do Brasileirão. Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Logo nos primeiros minutos, ambas as torcidas ficaram apreensivas por conta de um suposto pênalti para o Atlético-MG, mas o árbitro nada marcou após revisão no VAR. Depois, os mandantes assustaram com Zaracho, que ficou com rebote na meia-lua e exigiu grande defesa de João Ricardo. Eduardo Sasha ainda chutou da entrada da área e a bola passou muito perto da trave.

O Ceará também teve boa chegada com Nino. Ele recebeu passe em profundidade dentro da área, aproveitou falha do zagueiro e quase conseguiu tirar de Rafael, que salvou o time mineiro. Mas a principal chance do primeiro tempo foi do Atlético, com Nacho Fernández, que invadiu a área, levou para o pé direito e carimbou a trave.

A primeira etapa também foi marcada por cenas de preocupação. Após chute forte de Dodô, a bola acertou em cheio o rosto de Richard Coelho, do Ceará, que desabou na hora. Após rápido atendimento médico, a ambulância entrou em campo e levou o jogador consciente para o hospital.

Na volta para o segundo tempo, o Atlético-MG continuou melhor na partida, tanto que teve todos os 16 escanteios do embate. Em um deles, Júnior Alonso cabeceou para o gol, mas João Ricardo defendeu bem.

Os minutos finais foram de pura pressão do Atlético. O time teve chance de marcar com Alan Kardec, que furou dentro da pequena área, e depois com Ademir duas vezes. Primeiro, em cobrança de falta, na qual mandou por cima, e depois em voleio dentro da área que não pegou em cheio. Pavon também tentou arriscar pela esquerda, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Agora, o Atlético-MG se prepara para enfrentar o Flamengo no próximo sábado, às 20h30, no Maracanã, no Rio. No dia seguinte, às 16h, o Ceará volta a jogar em casa, na Arena Castelão, em Fortaleza, diante do Cuiabá.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 X 0 CEARÁ

ATLÉTICO-MG - Rafael; Guga, Jemerson, Júnior Alonso e Dodô (Rubens); Allan, Otávio (Vargas), Zaracho e Nacho Fernández (Alan Kardec); Keno (Ademir) e Eduardo Sasha (Pavon). Técnico: Cuca.

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Diego); Richard Coelho (Fernando Sobral), Richardson, Guilherme Castilho (Vásquez), Lima (Geovane) e Victor Luis; Jô (Cléber). Técnico: Lucho González.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Jemerson, Otávio e Keno (Atlético-MG); Luiz Otávio, Diego, Richardson e Lima (Ceará).

RENDA - R$ 964.203,81.

PÚBLICO - 34.718 presentes.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).