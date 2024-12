Atlético-MG vence duelo sem brilho, salva-se da degola e rebaixa o Athletico-PR

A queda encerra um ano melancólico no centenário do Athetico-PR. Apesar da conquista do Campeonato Paranaense, a equipe foi eliminada precocemente na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, e viu o sonho do G-6 no Brasileiro se transformar em pesadelo, passando boa parte da competição brigando na parte de baixo da tabela. De quebra, a queda deixou o Paraná sem representantes na elite após 34 anos.

O Atlético-MG, por sua vez, não tem muito o que comemorar. Em uma temporada na qual a equipe alcançou as finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, a torcida viu o time alvinegro deixar escapar as duas taças, diante de Flamengo e Botafogo, respectivamente, e ainda chegar à última rodada com chances de rebaixamento, após acumular nove jogos sem vitória na reta final da competição. Como consolo, levou uma vaga na Copa Sul-americana.