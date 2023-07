Atlético-MG x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, 2, o Mineirão recebe mais uma edição do clássico entre Atlético-MG e América-MG pelo Campeonato Brasileiro, em um jogo que vale a recuperação para os clubes na tabela. O alvinegro encontra-se no meio da tabela e, dividindo as atenções com a Libertadores, busca se aproximar do G-6. Já o alviverde precisa sair da zona de rebaixamento, ao mesmo tempo que se dedica à Sul-Americana.

Felipão terá alguns desfalques para o confronto, sendo Allan o mais recente por ele ter acertado com o Flamengo nesta janela de transferências, deixando algumas dúvidas no meio-campo. Já Vagner Mancini dispõe de muita da sua força máxima e ainda poderá contar com Marcinho, que não disputou a partida contra o Peñarol pela Sul-Americana por não estar inscrito no torneio.

Atlético-MG x América-MG Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO-MG X AMÉRICA-MG

LOCAL : Belo Horizonte (MG).

: Belo Horizonte (MG). ESTÁDIO : Mineirão.

: Mineirão. DATA : 2 de julho de 2023 (domingo).

: 2 de julho de 2023 (domingo). HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta)

Premiere (Pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Everson; Mariano, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Igor Gomes; Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

: Everson; Mariano, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Igor Gomes; Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari. AMÉRICA-MG: Mateus Pasinato; Marcinho, Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar; Juninho, Lucas Kal e Benítez; Felipe Azevedo, Aloísio e Everaldo. Técnico: Vagner Macini.

ÚLTIMOS RESULTADOS