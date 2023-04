Atlético-MG x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético e América se enfrentam hoje, dia 9, às 16h30 (horário de Brasília), na partida de volta da final do Campeonato Mineiro. O confronto ocorre no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. O primeiro jogo foi vencido pelo Galo por 3 a 2.

Apesar da vantagem conquistada na primeira partida, o clima no Atlético não é dos melhores. A equipe foi derrotada pelo Libertad na Libertadores no meio da semana e o técnico Eduardo Coudet criticou duramente a diretoria durante a entrevista coletiva pós-derrota, chegando a deixar o seu futuro no clube em aberto. A crise, ao que tudo indica, foi contornada, o treinador já pediu desculpas e agora foca na conquista do tetracampeonato mineiro.

Atlético x América onde assistir ao vivo. Foto: Arte/Estadão

Do lado do América, a boa atuação contra o Peñarol pela Copa Sul-Americana motiva o Coelho a sonhar com o título. Após uma imponente goleada, a equipe comandada por Vagner Mancini não contará com o lateral-esquerdo Marlon, expulso na partida de ida. O meia Benítez e o atacante Aloísio são dúvidas para o confronto.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte, Minas Gerais.

ESTÁDIO: Mineirão.

DATA: 9 de abril de 2023.

HORÁRIO: 16:30(de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Globo (TV Aberta)

SporTV (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Éverson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio, Edenílson, Patrick e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico : Eduardo Coudet.

: Éverson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio, Edenílson, Patrick e Zaracho; Paulinho e Hulk. : Eduardo Coudet. AMÉRICA: Cavichioli; Arthur, Ricardo Silva, Maidana e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez. Matheuzinho, Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini.

ARBITRAGEM

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS