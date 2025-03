Atlético-MG e América-MG começam o duelo mais epserado do Campeonato Mineiro de 2025 neste sábado, 8. A partir das 16h30, as equipes entram em campo pelo primeiro jogo da grande final do estadual, que será disputado no Estádio do Mineirão às 16h30, valendo uma sequência histórica para a equipe alvinegra e a “salvação” do começo de temporada para o time alviverde.

Caso seja campeão do estadual, o Atlético-MG, sob o comando de Cuca, chegará a seis títulos consecutivos, algo que não acontece desde 1983, quando o clube enfileirou taças desde 1978. Já para o América-MG, a conquista valeria também como alento, já que o time de William Batista caiu na primeira fase da Copa do Brasil para o Cascavel no fim de fevereiro e deixou dúvidas para o restante do ano.

Atlético-MG e América-MG fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro de 2025 neste sábado, 8. Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO-MG x AMÉRICA-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO MINEIRO

LOCAL : Belo Horizonte (MG).

: Belo Horizonte (MG). ESTÁDIO : Mineirão.

: Mineirão. DATA : 08/03/2025.

: 08/03/2025. HORÁRIO: 16h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG x AMÉRICA-MG AO VIVO:

Globo - para Minas Gerais, menos Juiz de Fora (TV aberta).

Sportv (TV fechada)

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG:

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guillherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Rubens e Gustavo Scarpa; Cuello e Rony. Técnico: Cuca

ESCALAÇÃO DO AMÉRICA-MG:

AMÉRICA-MG - Jori; Mariano, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Barros, Kauã Diniz e Elizari; Fabinho, Renato Marques e Adyson. Técnico: William Batista.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E AMÉRICA-MG: