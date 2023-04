Atlético-MG x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam hoje, 29, às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2023. O confronto ocorre em Belo Horizonte, na Arena Independência, e repete o duelo travado por ambas as equipes na fase de grupo da Libertadores. Na ocasião, o Furacão ganhou do Galo por 2 a 1 na Arena da Baixada.

Há quatro jogos sem vencer, o time comandado por Eduardo Coudet busca retomar o caminho das vitórias. No meio da semana, a equipe mineira se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar com o Brasil de Pelotas. Hulk, que saiu com o tornozelo direito inchado da partida, ainda é dúvida para o confronto.

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. Foto: Estadão/Arte

A equipe de Paulo Turra também vem de uma sofrida classificação na Copa do Brasil. O time bateu o CRB nos pênaltis após vencer por 2 a 1 no tempo regulamentar. Para o confronto com o Atlético, Fernandinho sequer foi relacionado. O meia será poupado após uma série intensa de partidas.

ATLÉTICO-MG x ATHLETICO-PR

DATA : 29/04/2023 (Sábado).

: 29/04/2023 (Sábado). HORÁRIO : 21h.

: 21h. LOCAL: Arena Independência, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV Fechada)

Premiere (TV Fechada)

ARBITRAGEM

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)

Assistente 2: Kléber Lúcio Gil (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Wagner Reway (PB)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Everson; Mariano, Jemerson, Mauricio Lemos e Patrick; Otávio, Edenilson, Zaracho e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico : Eduardo Coudet.

: Everson; Mariano, Jemerson, Mauricio Lemos e Patrick; Otávio, Edenilson, Zaracho e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. : Eduardo Coudet. ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno; Terans, Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Paulo Turra.

ÚLTIMOS RESULTADOS