Atlético-MG x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em busca de se recuperar da recente eliminação da Libertadores, o Atlético-MG recebe o Bahia em casa, neste domingo, 13, pelo Campeonato Brasileiro. Os mineiros podem encurtar a distância para o G-6 com uma vitória, enquanto os baianos, também focados somente na liga, são os primeiros fora da zona de rebaixamento e querem se afastar dela e já aproximar da zona de classificação à Sul-Americana.

Os comandados de Luiz Felipe Scolari devem ir com força máxima para o duelo, com Hulk à frente do ataque mais uma vez. Renato Paiva, por sua vez, não poderá contar com Danilo Fernandes, Biel e Vitor Jacaré, um dos expoentes do clube na temporada; todos se recuperam de lesão.

ATLÉTICO-MG X BAHIA

LOCAL: Belo Horizonte (MG).

Belo Horizonte (MG). ESTÁDIO : Mineirão.

: Mineirão. DATA : 13/08/2023

: 13/08/2023 HORÁRIO: 11h.

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Everson, Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Igor Gomes (Hyoran) e Otávio; Pavon, Hulk e Paulinho. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

: Everson, Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Igor Gomes (Hyoran) e Otávio; Pavon, Hulk e Paulinho. Luiz Felipe Scolari. BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano, Cauly e Ademir; Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

