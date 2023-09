Atlético-MG 1 x 0 Botafogo: assista ao gol e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

A cômoda vantagem do Botafogo que já foi de 14 pontos no Brasileirão está diminuindo a cada rodada com o fraco desempenho do líder no segundo turno. Em noite sonolenta e sem criatividade em Belo Horizonte, o time carioca pagou caro pela baixa produção em campo e saiu derrotado pelo Atlético-MG, somando seu segundo revés seguido e ficando com “somente” sete pontos na frente do Palmeiras (51 a 44).

Sem Hulk, coube ao camisa 10 Paulinho garantir a festa na Arena MRV. Foi o 20º gol do atacante em 2023 e o terceiro na moderna casa atleticana. Apenas o jogador anotou no estádio recém-inaugurado, pois havia marcado os dois no triunfo de 2 a 0 sobre o Santos.