Atlético-MG x Botafogo: onde assistir, horário e escalações das equipes

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), na Arena MRV, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo nos canais SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Desfalcado de Hulk, o Atlético-MG disputa apenas a sua segunda partida em sua nova casa. O time de Luiz Felipe Scolari está em 9º, com 31 pontos, e busca uma vitória para tentar se aproximar do G-6. O Botafogo, por sua vez, lidera o campeonato de maneira isolada, com 51 pontos, e tenta mais um triunfo fora de casa para ampliar a distância para o vice-líder Palmeiras, com 44.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte (MG).

ESTÁDIO: Arena MRV.

DATA: 16/09/2023 (sexta-feira).

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Everson; Mariano, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Pedrinho; Pavón, Paulinho e Alan Kardec (Eduardo Vargas). Técnico : Luiz Felipe Scolari.

: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Pedrinho; Pavón, Paulinho e Alan Kardec (Eduardo Vargas). : Luiz Felipe Scolari. BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Matías Segovia), Tiquinho Soares e Victor Sá. Técnico: Bruno Lage.

ÚLTIMOS RESULTADOS