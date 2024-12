Atlético-MG x Botafogo registra recorde de público em final única da Libertadores

A vitória por 3 a 1 do Botafogo sobre o Atlético Mineiro garantiu a primeira conquista da Libertadores do time carioca e também ficou marcada por ter registrado o maior público em uma final única da competição, modelo adotado pela Conmebol em 2019.

A Conmebol esperava entre 70 mil e 75 mil torcedores, e a previsão se confirmou. A entidade não divulga oficialmente o público, mas o Estadão apurou que a decisão foi assistida por 72 mil pessoas no Más Monumental, estádio do River Plate, recentemente ampliado e que tem capacidade para receber até 84 mil torcedores.

PUBLICIDADE O número considera todos os presentes no estádio, entre torcedores, convidados e jornalistas - foram 700 profissionais de comunicação de vários países. Levanto em conta apenas os ingressos vendidos, 62 mil pagantes assistiram à decisão do último sábado. A Conmebol não informou quantos atleticanos e botafoguenses estiveram no estádio do River. Certo é que os torcedores do Botafogo estavam em maioria, tanto que esgotaram os ingressos dedicados ao seu setor exclusivo, comprando as 22 mil entradas disponibilizadas pela Conmebol em menos de dois dias. Não se via quase espaços nas arquibancadas reservada para botafoguenses. Havia, porém, algumas lacunas no setor onde ficaram os atleticanos, principalmente nas arquibancadas superiores.

Mâs Monumental, casa do River Plate, esteve perto de sua lotação na final da Libertadores 2024 Foto: Juan Mabromata/AFP

O recorde em final única pertencia a Fluminense 2 x 1 Boca Juniors. No ano passado, 69.232 mil torcedores viram o time carioca derrotar o rival argentino no Maracanã e ser campeão continental. O público foi elevado, claro, por causa da presença do time carioca na decisão disputada em casa.

Em 2022, com a baixa procura, resultado dos preços elevados e da dificuldade de acesso a Guayaquil, no Equador, os organizadores fizeram promoções, sorteios e até distribuíram ingressos para a decisão entre Athletico-PR e Flamengo, disputada com pouco mais da metade da capacidade do estádio - 35 mil dos 60 mil lugares ocupados.

Em 2021, segundo a Conmebol, 45 mil pessoas viram do Estádio Centenário, em Montevidéu, o Palmeiras ganhar do Flamengo e conquistar o tri com gol de Deyverson na prorrogação. Os dois times, que têm a primeira e terceira maiores torcidas do País, em condições normais, teriam capacidade de lotar o Centenário.

Mas os reflexos ainda da pandemia naquele ano e os altíssimos valores dos ingressos - R$ 1.100 o mais barato, na ocasião - impediram que o estádio na capital uruguaia estivesse lotado. Além disso, naquela decisão, a Conmebol não comercializou todos os 60 mil bilhetes por causa do maior bloqueio de cadeiras para divisão dos setores.

Botafoguenses esgotaram setor dedicado a eles e foram maioria no Monumental Foto: Alejandro Pagni/AFP

Na final de 2020, decidida em janeiro de 2021, Palmeiras e Santos jogaram no Maracanã penas para convidados, uma vez que não era permitida a presença de público em decorrência da pandemia.

Em 2019, primeiro ano da final única e em campo neutro, a Conmebol apontou que 59 pessoas assistiram à vitória de virada por 2 a 1 do Flamengo sobre o River Plate no estádio Monumental de Lima, no Peru, que comporta até 80 mil torcedores. Meses depois da decisão, a entidade informou que 26 mil flamenguistas e 18 mil torcedores do River compraram ingressos.

A Conmebol também estima que botafoguenses tenham formado o maior público em uma final da competição no modelo atual fora de seu país de origem. O posto pertencia à torcida do Flamengo, que levou 26 mil flamenguistas a Montevidéu, em 2021.

Os públicos das finais únicas da Libertadores

2019 - Flamengo 2 x 1 River Plate, Monumental (Lima) - 59 mil;

2020 - Palmeiras 1 x 0 Santos, Maracanã (Rio de Janeiro) - 5 mil*;

2021 - Palmeiras 2 x 1 Flamengo, Centenário (Montevidéu) - 45 mil;

2022 - Flamengo 1 x 0 Athletico-PR, Monumental (Guayaquill) - 39 mil;

2023 - Boca Juniors 1 x 2 Fluminense, Maracanã (Rio de Janeiro) - 69 mil;

2024 - Atlético-MG 1 x 3 Botafogo, Mâs Monumental (Buenos Aires) - 72 mil.