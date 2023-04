Atlético-MG x Brasil de Pelotas: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalado com o título do Campeonato Mineiro e mais ‘calmo’ com a permanência de Eduardo Coudet, que resolveu e se desculpou de suas desavenças com a diretoria, o Atlético-MG recebe o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira, 12, pela terceira fase da Copa do Brasil. Em busca do terceiro título, o o alvinegro enfrenta um Xavante que, apesar de não ido às semifinais do Campeonato Gaúcho, conseguiu a classificação à Série D do Campeonato Brasileiro de 2024, mas com poucas partidas no ano.

Não deve haver grandes desfalques para a partida e as duas equipes devem vir com força máxima. Pelo lado do Atlético-MG, o jogo vale para que o time mostre evolução em busca futebol criativo e tático que Coudet prometeu. Hulk deve estar confirmado no ataque, o que deixa os torcedores mais seguros em relação aos gols, já que ele é o principal artilheiro de uma equipe que mostrou certa dependência de suas finalizações.

ATLÉTICO-MG x BRASIL DE PELOTAS

Data: 12/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30.

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Torneio: Copa do Brasil - Terceira fase.

Atlético-MG x Brasil de Pelotas. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video (Streaming)

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Nathan Silva, Lemos e Dodô; Otávio, Pedrinho, Edenilson e Patrick; Paulinho e Hulk. Técnico : Eduardo Coudet.

- Everson; Saravia, Nathan Silva, Lemos e Dodô; Otávio, Pedrinho, Edenilson e Patrick; Paulinho e Hulk. : Eduardo Coudet. BRASIL DE PELOTAS - Marcelo Pitol; Luís Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas e Rennan Siqueira; Amaral e Guilherme Nunes; Patrick, Luiz Felipe e Márcio Jonatan; Da Silva. Técnico: Rogério Zimmermann.

QUEM APITA?

Edina Alves Batista (SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS