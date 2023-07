Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste sábado, 8, pelo Brasileirão a partir das 18h30 (horário de Brasília), no Mineirão, após duelo pela Copa do Brasil no último mês. Os visitantes tentam se recuperar na competição e na temporada, após duas derrotas seguidas, contra Red Bull Bragantino e América-MG. Já os donos da casa buscam a primeira vitória com Felipão. A partida é válida pela 14ª rodada e tem transmissão do Premiere.

O Atlético-MG vem de empate diante do América, pelo Brasileirão, e de cinco jogos sem vitória no ano – quatro destes sob o comando de Felipão. Já o Corinthians precisa se afastar da zona de rebaixamento e não vence há dois jogos no Brasileirão.

Atlético-MG x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte (MG)

ESTÁDIO: Mineirão.

DATA: 8 de julho de 2023 (sábado).

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Everson; Mariano, Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Edenílson, Igor Gomes e Zaracho; Pavón e Paulinho. Técnico : Felipão.

: Everson; Mariano, Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Edenílson, Igor Gomes e Zaracho; Pavón e Paulinho. : Felipão. CORINTHIANS: Cássio; Fágner, Gil, Murillo e Bidu; Gabriel Moscardo, Ruan Oliveira, Fausto Vera e Guilherme Biro (Maycon); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS