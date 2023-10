Atlético-MG x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Coritiba se enfrentam neste domingo, 8, às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com objetivos diferentes na reta final da temporada, os times vem embalados de vitórias importantes na última rodada e precisam do triunfo neste fim de semana no confronto direto.

Depois de um período sem vencer no Brasileirão, o Atlético-MG não sabe o que é derrota há cinco jogos, com quatro vitórias e um empate no período. Com 40 pontos, o time de Felipão é o sétimo colocado e está na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Após oito derrotas seguidas no Brasileirão, o Coritiba retomou o caminho das vitórias na última rodada. Jogando em casa, a equipe superou o Athletico-PR, que é o maior rival, por 2 a 0. Apesar disso, a situação do time é crítica na competição. Com 17 pontos, o time é o lanterna e precisa somar o maior número de pontos possível até o fim da temporada para tentar se manter na elite.

Saiba onde assistir Atlético-MG x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão.

ATLÉTICO-MG X CORITIBA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 08/10 (domingo).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG X CORITIBA AO VIVO

Continua após a publicidade

Premiere

ESCALAÇÕES DE ATLÉTICO-MG E CORITIBA

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho; Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho; Pavón, Paulinho e Hulk. Felipão. CORITIBA: Gabriel; Natanael, Henrique, Kuscevic e Victor Luis; Willian Farias, Matheus Bianqui e Sebastián Gómez; Robson, Slimani e Diogo Oliveira. Técnico: Thiago Kosloski

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E CORITIBA