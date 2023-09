Atlético-MG x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Cuiabá medem forças neste sábado pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h. O time mineiro defende invencibilidade na nova casa, enquanto os mato-grossenses precisar interromper uma sequência negativa.

O Atlético-MG celebrou duas partidas na Arena MRV até aqui e venceu Santos (2 a 0) e Botafogo (1 a 0). O Cuiabá, por sua vez, teve uma notável queda de rendimento e não sabe o que é ganhar há cinco jogos: são quatro derrotas e um empate, com 10 gols sofridos e apenas dois marcados.

Na tabela de classificação, o Atlético-MG aparece na nona posição, com 34 pontos. Uma vitória aproxima os comandados de Luiz Felipe Scolari do G-6. O Cuiabá está em 11º, com 29 pontos, e mira retomar um lugar na primeira metade da tabela.

Atlético-MG e Cuiabá se enfrentam neste sábado na Arena MRV. Foto: Arte/ Estadão

ATLÉTICO-MG x CUIABÁ

DATA : 23/09 (sábado).

: 23/09 (sábado). HORÁRIO : 21h.

: 21h. LOCAL: Arena MRV.

ONDE ASSISTIR

SporTV.

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk. Técnico : Felipão.

- Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk. : Felipão. CUIABÁ - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Ceppelini; Wellington Silva, Deyverson e Clayson. Técnico: Bruno Lazaroni (auxiliar).

ÚLTIMOS RESULTADOS