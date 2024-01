Atlético-MG x Democrata-GV: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Atlético-MG recebe o Democrata-GV neste domingo, dia 28, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O time espera recuperar-se depois de perder na estreia. É o primeiro jogo do clube na Arena MRV na temporada. O técnico Luiz Felipe Scolari não contou com Hulk na estreia diante da Patrocinense. Entretanto, outros titulares estavam à disposição na derrota de virada por 2 a 1. Além do ritmo ainda de pré-temporada, o gramado do Estádio Pedro Alves Nascimento foi alvo de reclamação dos jogadores.

O Democrata-GV também perdeu na primeira rodada do Mineirão. Jogando em casa, no Estádio José Mammoud Abbas, o Mamudão, em Governador Valadares, o time também abriu o placar e sofreu a virada. Foi a estreia do Itabirito na elite mineira, com vitória de 3 a 1.

Atlético-MG e Democrata-GV perderam na estreia e buscam recuperação no estadual. Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO-MG x DEMOCRATA-GV: TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO MINEIRO

DATA : 28/01 (domingo).

: 28/01 (domingo). HORÁRIO : 16h (horário de Brasília).

: 16h (horário de Brasília). LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG x DEMOCRATA-GV AO VIVO

SporTV

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE ATLÉTICO-MG E DEMOCRATA-GV

ATLÉTICO-MG : Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenílson e Igor Gomes; Pavón (Pedrinho), Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão.

: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Edenílson e Igor Gomes; Pavón (Pedrinho), Hulk e Paulinho. Felipão. DEMOCRATA-GV: EDiego; Jair Júnior, Iago Furtado, Lula e Wender; Alemão, Jorge Pedra e Dudu Rodrigues; João Sala, Gutinho e Morotó. Técnico: Gian Rodrigues,

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E DEMOCRATA-GV