Atlético-MG x Deportes Iquique na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Com quatro jogos sem vitórias, o Atlético-MG deve poupar alguns titulares para o duelo contra os chilenos. O defensor Junior Alonso, o meia Gabriel Menino e o atacante Cuello podem ser preservados. Vitor Hugo e Rubens podem ganhar a oportunidade de iniciar entre os 11. A partida será disputada com portões fechados, o clube cumpre punição pelo uso de sinalizadores na semifinal da Libertadores do ano passado, na Arena MRV.

Em má fase, o Iquique não vence desde 18 de fevereiro, são sete derrotas e três empates. A sequência culminou na demissão de Miguel Ramirez, Rodrigo Guerrero comandará a equipe interinamente. Edson Puch, 39 anos, é o artilheiro da temporada com 4 gols.