Atlético-MG x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Tentando se firmar na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, o Atlético-MG enfrenta o Fortaleza, sedento por vitória após ficar com o vice-campeonato na Sul-Americana. O confronto, válido pela 31ª rodada do Brasileirão, será disputado nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Felipão poderá escalar força máxima do Atlético-MG. Artilheiro da Arena MRV, o atacante Paulinho formará a dupla ofensiva com Hulk. A expectativa é que o time seja o mesmo que bateu o Fluminense na rodada anterior.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, por sua vez, tem vários desfalques no Fortaleza. Ele não poderá contar com o zagueiro Titi, os laterais Brítez e Bruno Pacheco, além do volante Lucas Sasha, todos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Por outro lado, pelo mesmo motivo, Yago Pikachu e Escobar retornam.

Atlético-MG e Fortaleza medem forças nesta quarta-feira. Foto: Arte/ Estadão

ATLÉTICO-MG x FORTALEZA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 01/11 (quarta-feira).

: 01/11 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG X FORTALEZA AO VIVO

Globo (apenas para MG e CE)

Premiere

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Rubens, Alan Franco, Otávio e Zaracho; Hulk e Paulinho. Técnico: Felipão.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL DO FORTALEZA

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Tobias e Escobar; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E FORTALEZA