Atlético-MG x Goiás: onde assistir, horário e escalações das equipes

Atlético-MG e Goiás se enfrentam neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira precisa vencer para continuar sonhando com o título, enquanto os goianos querem uma vitória fora de casa para tentar sair da zona de rebaixamento.

O Atlético está na sexta colocação, com 54 pontos, a oito do Palmeiras, que dormiu na liderança do Brasileirão. O Goiás está na 18ª posição, com 35, dois pontos atrás do Vasco, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Atlético-MG e Goiás se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO-MG X GOIÁS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 12/11 (sábado).

: 12/11 (sábado). HORÁRIO : 18h30 (horário de Brasília).

: 18h30 (horário de Brasília). LOCAL: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

ONDE ASSISTIR ATLÉTICO-MG X GOIÁS AO VIVO

Premiere

Continua após a publicidade

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG - Matheus Mendes; Saravia, Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Zaracho, Alan Franco e Rubens (Igor Gomes); Paulinho e Hulk. . Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ESCALAÇÃO DO GOIÁS

GOIÁS - Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; João Magno, Rafael Guzzo, Morelli e Diego; Matheus Babi e Allano. Técnico: Armando Evangelista.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E GOIÁS