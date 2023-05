O Atlético-MG venceu o Internacional por 2 a 0 neste sábado, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Eduardo Vargas marcou para o time da casa logo aos 3 minutos do primeiro tempo e, já nos acréscimos do segundo tempo, Paulinho decretou a vitória da equipe mineira. Acompanhe os melhores momentos do jogo: