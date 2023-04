Atlético-MG x Libertad: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Libertad se enfrentam hoje, dia 6, às 19h (Horário de Brasília), em partida válida pela fase de grupos da Libertadores de 2023. O confronto do Grupo G ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Após vencer o América-MG por 3 a 2 na primeira partida da final do Campeonato Mineiro, o time de Eduardo Coudet tem uma ótima chance de se tornar líder isolado do seu grupo caso vença seu adversário.

Atlético-MG e Libertad se enfrentam em partida válida pela Libertadores. Foto: Estadão/Arte

Com o empate entre Alianza Lima e Athletico-PR, uma vitória basta para o Galo assumir a ponta da tabela. A equipe mineira, no entanto, não contará com seu principal astro. Hulk, suspenso pelo acúmulo de cartões, não jogará a partida.

Já o time paraguaio vem de um ótimo resultado, tendo goleado o rival Cerro Porteño por 5 a 0 no último final de semana. Líder do campeonato, a equipe não perde desde de 19 de março. O Libertad também não contará com seu principal goleador. O atacante Óscar Cardozo será poupado do jogo por questões técnicas.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte, Minas Gerais.

ESTÁDIO: Mineirão.

DATA: 6 de abril de 2023.

HORÁRIO: 19:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio, Edenilson, Zaracho e Patrick; Paulinho e Vargas. Técnico : Eduardo Coudet.

: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio, Edenilson, Zaracho e Patrick; Paulinho e Vargas. : Eduardo Coudet. LIBERTAD: Martín Silva; Piris, Vieira, Barboza e Espinoza; Diego Gómez, Campuzano, Melgarejo e Villalba; González e Oviedo. Técnico: Daniel Garnero.

ARBITRAGEM

Árbitro: Yael Falcon (ARG)

Assistente 1: Maximiliano del Yesso (ARG)

Assistente 2: Cristian Navarro (ARG)

Árbitro de vídeo (VAR): Juan Lara (CHI)

ÚLTIMOS RESULTADOS

