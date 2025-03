Atlético-MG x Manaus na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira fase da Copa do Brasil, a partida entre Atlético Mineiro e Manaus está marcada para acontecer nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo Amazon Prime.

Finalista do Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro está invicto na temporada de 2025. Em 15 jogos, obteve sete vitórias e seis empates. Na Copa do Brasil, jogou apenas uma rodada até então, contra o Tocantinópolis, em que venceu por 2 a 0. Agora, caso passe pelo time amazonense, o Galo, além da garantia da terceira rodada, levará uma premiação de mais de R$ 2 milhões.

Veja onde assistir a Atlético-MG x Manaus ao vivo Foto: Arte/Estadão

O Manaus teve também apenas uma partida até então na Copa do Brasil. Recém-eliminado da Copa Verde pelo Paysandu, o clube venceu o acreano Independência nos pênaltis na primeira fase do torneio nacional. Será a primeira vez na história que o time amazonense enfrentará o Atlético Mineiro.

ATLÉTICO-MG X MANAUS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA COPA DO BRASIL

Data: 05/03/2025

05/03/2025 Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

ONDE ASSISTIR A ATLÉTICO-MG X MANAUS AO VIVO

Amazon Prime (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Everson, Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rony, Deyverson e Cuello. Técnico: Cuca.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANAUS

MANAUS: Gustavo Silva; Caio Hila, Jefferson, Erik Henrique e Miliano; Zé Augusto, Bosco e Gabriel Manson; Renanzinho, Vitinho e Lelo. Técnico: Júlio César Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E MANAUS

22/02 - Tombense 0 x 2 Atlético-MG - Campeonato Mineiro

0 x 2 Atlético-MG - Campeonato Mineiro 26/02 - Manaus 1 x 4 Paysandu - Copa Verde