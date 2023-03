Atlético-MG x Millonarios: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira em busca da classificação à fase de grupos da Copa Libertadores. Diante do Millonarios, da Colômbia, a equipe treinada por Eduardo Coudet precisa de uma vitória simples para se classificar, após empate em 1 a 1 na partida de ida.

No primeiro jogo, disputado na Colômbia, os donos da casa começaram à frente no placar, com David Macalister na reta final do primeiro tempo, mas Paulinho, em seu segundo jogo consecutivo marcando na Libertadores, empatou a partida.

Atlético-MG e Millonarios se enfrentam nesta quarta-feira em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

HORÁRIO E LOCAL DE ATLÉTICO-MG x MILLONARIOS

Data: 15/03/2023 (quarta-feira).

Horário: 21h30.

Local: Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Torneio: Libertadores (terceira fase preliminar - jogo de volta).

ONDE ASSISTIR

TV Globo (somente em Minas Gerais), ESPN, Star+ e Globoplay.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG : Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Allan, Pedrinho (Zaracho), Edenilson e Patrick; Paulinho e Hulk. Técnico : Eduardo Coudet.

: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Allan, Pedrinho (Zaracho), Edenilson e Patrick; Paulinho e Hulk. : Eduardo Coudet. MILLONARIOS: Montero; Perlaza, Vanegas, Vargas e Bertel; Giraldo e Vásquez; Cataño, David Silva e Cortés; Leonardo Castro. Técnico: Alberto Gamero.

ÚLTIMOS RESULTADOS