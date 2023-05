Atlético-MG x Palmeiras coloca à prova novo status de Paulinho e Artur em jogo pelo Brasileirão

Hulk e Dudu atendem aos requisitos de ídolos de Atlético-MG e Palmeiras, adversários deste domingo, 18h30, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do protagonismo que assumiram em seus clubes, os atacantes têm dado espaço para o surgimento de novos destaques em suas equipes. Paulinho e Artur se enquadram no novo status, foram decisivos nos últimos jogos e têm mais uma oportunidades de fazerem a diferença dentro de campo. A partida terá transmissão do Premiere.

Artur, 25, teve parte de sua formação no futebol no Palmeiras, se tornou profissional na equipe alviverde, mas o elenco farto dessa longa fase vitoriosa palmeirense fez com que ele não tivesse tanto espaço e fosse negociado junto ao Red Bull Bragantino por R$ 28 milhões. Em Bragança Paulista, foi a estrela do time. Seu futebol convenceu a diretoria do Palmeiras a abrir o bolso nesta temporada e trazê-lo de volta por R$ 44 milhões.

Ambientação não foi problema para Artur, que se reconectou facilmente com a antiga casa e ganhou a titularidade. Em 11 jogos desde seu retorno, o atacante fez cinco gols, sendo dois na vitória sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, na última quarta-feira, que encaminhou a vaga rumo às oitavas de final da Libertadores.

Artur é um ponta habilidoso que também tem a capacidade de armar jogadas e auxiliar na marcação. Foto: Daniel Piris/ EFE

“O futebol moderno impede que o talento sozinho ganhe um jogo. Pode driblar, marcar gols, dar assistência, mas é preciso ajudar a defender. Não ensinei ao Artur nada. Ele tem as características que gosto de ver em um ponta. Não adianta comprar no mercado uma laranja bonita, mas sem suco. Prefiro as feias, que têm suco. Agradeço ao Anderson Barros (diretor) e Leila Pereira (presidente) por contratarem um jogador que não deixa a desejar em relação a ninguém”, avaliou Abel.

Paulinho, de 22 anos, tem garantido a alegria atleticana jogo após jogo. O atacante deu as vitórias ao Atlético-MG diante de Athletico-PR, na Libertadores, e Corinthians, na Copa do Brasil, totalizando seis gols nos últimos quatro jogos que disputou. Na temporada, são 13 bolas na redes em 26 partidas.

Paulinho flertou com o Palmeiras nas últimas duas janelas de transferências, quando atuava no Bayer Leverkusen, na Alemanha, mas a era “forreta” da diretoria alviverde impediu que as negociações evoluíssem, apesar da vontade do técnico Abel Ferreira de contar com o campeão olímpico em seu elenco. Mas, o português agora também conta como uma estrela em ascensão: Artur.

Paulinho tem feito parceria frutífera com Hulk no comando do ataque do Atlético-MG. Foto: Yuri Edmundo/ EFE

Invencibilidade e rivalidade podem ditar história de Atlético-MG x Palmeiras

O Palmeiras não sabe o que é perder há 14 jogos, mas os empates com Red Bull Bragantino e Santos nas duas rodadas anteriores do Campeonato Brasileiro deixaram um gosto amargo na boca dos comandados de Abel Ferreira. Contra o Atlético-MG, o time alviverde terá de pôr na balança desgaste físico, força do adversário, qualidade do gramado e as necessidade de resultado no torneio para deixar o Mineirão com um resultado satisfatório.

Para além da invencibilidade na temporada, o Palmeiras também ostenta um longo período sem derrotas para o Atlético-MG. A última aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2021. De lá para cá, a equipe palmeirense foi algoz dos atleticanos em duas Libertadores, mesmo somando mais empates do que vitórias: foram seis igualdades e apenas um triunfo paulista.

Os dois empates do Palmeiras nas últimas rodadas permitiram que o Atlético-MG encostasse na tabela de classificação. Enquanto os alviverdes somam 15 pontos, os atleticanos têm 13. Essa é uma boa oportunidade dos comandados de Eduardo Coudet se vingarem das últimas decepções, derrubarem o última invicto do Brasileirão e alcançarem a sexta vitória seguida na temporada. Ganhando os três pontos em casa, ultrapassam o adversário e ganham confiança para os próximos desafios. Apoio da torcida não deve faltar, porque o estádio tende a registrar o maior público do clube como mandante no ano.

