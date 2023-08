Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Pelo terceiro ano seguido, Palmeiras e Atlético Mineiro se encontram no mata-mata da Libertadores. Rivais nas semifinais em 2021 e nas quartas em 2022, eles se encaram, desta vez, nas oitavas. Paulistas e mineiros começam a decidir quem avançar no torneio continental nesta quarta, às 21h30, no Mineirão.

Tanto em 2021 quanto no ano passado, os quatro jogos entre os rivais terminaram empatados e o Palmeiras avançou de fase nas duas ocasiões. Primeiro pelo peso do gol marcado fora de casa - critério extinto no ano seguinte - depois pela maior competência nas penalidades.

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Belo Horizonte (MG).

: Belo Horizonte (MG). ESTÁDIO : Mineirão.

: Mineirão. DATA : 02/08/2023 (quarta-feira).

: 02/08/2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h30 (de Brasília).

Atlético-MG e Palmeiras duelam pelo terceiro ano consecutivo no mata-mata da Libertadores Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo.

Paramount+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Zaracho; Pavon, Paulinho e Hulk. Técnico : Luiz Felipe Scolari.

Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Zaracho; Pavon, Paulinho e Hulk. : Luiz Felipe Scolari. PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu (Jhon Jhon) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

