Santos vai a Belo Horizonte para estragar festa do Atlético-MG e sair da zona de rebaixamento

Contratado há aproximadamente 20 dias, Diego Aguirre tem apenas uma missão no Santos: tirar o time da zona de rebaixamento. E o clube da Vila Belmiro terá um enorme desafio pela frente para conseguir deixar o Z-4 neste domingo: derrotar o Atlético-MG na Arena MRV, sua nova arena, que promete estar lotada. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e a bola rola às 16 horas (horário de Brasília).

Aguirre começou sua jornada no Santos com o pé esquerdo. Em seu primeiro jogo, perdeu para o Fortaleza por 4 a 0, em duelo realizado na Arena Castelão. No compromisso seguinte, contou com a volta da torcida à Vila Belmiro para vencer o Grêmio por 2 a 1. Na 17ª posição, o time paulista tem 21 pontos, mesma pontuação do Bahia, primeiro time fora da degola. Em caso de vitória, pode alcançar Corinthians e Inter, que ocupam as 12ª e 13ª colocações, respectivamente.

Em nome de uma missão em comum, o clima na Vila Belmiro é de união. Jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida estão juntos no objetivo de evitar o primeiro rebaixamento da história do Santos. Para isso, diversos reforços chegaram, além de nomes como Soteldo sendo reintegrados ao elenco. Nos bastidores, muita reunião e conversa por parte do elenco. A ideia é não deixar que fatores externos atrapalhem a sintonia que existe hoje.

Diego Aguirre tenta recuperar o Santos no Brasileirão Foto: Raul Baretta / Santos

O trabalho também se faz presente. Para o duelo com o Atlético, Aguirre dedicou seus últimos treinamentos no CT Rei Pelé para melhorar a finalização dos atletas, além de trabalhar jogadas de bola parada. Taticamente, não poderá contar com o zagueiro Joaquim, que cumpre suspensão automática. Dodi ou Gabriel Inocêncio devem preencher a vaga.

No primeiro turno, os times se encontraram logo na segunda rodada, com o primeiro empate sem gols do Brasileirão até então. Na ocasião, um gato preto foi visto na Vila Belmiro, o que costuma ser sinal de má sorte. Agora, o Santos tenta afastar a superstição e dar a volta por cima no torneio.

FESTA GARANTIDA

O primeiro jogo do Atlético-MG em sua casa nova ainda nem aconteceu, mas uma coisa é certa: a presença esmagadora da torcida. Até o momento, cerca de 21 mil ingressos foram vendidos para o jogo com o Santos. A capacidade da Arena MRV é de 30 mil pessoas.

A diferença entre ingressos vendidos e a capacidade máxima do estádio se justifica. Segundo o perfil da própria arena, os nove mil bilhetes restantes são considerados lugares já reservados “como donos de cadeiras, camarotes e compradores de ingresso do Amistoso”. Do restante, apenas 500 entradas são dirigidas para o torcedor santista.

O “Amistoso” o qual o perfil da Arena MRV se refere é o que deveria ter sido o primeiro jogo oficial do Atlético em sua nova casa. A partida contra um time internacional seria parte de uma série de eventos. A capacidade máxima do estádio, de fato, é de 45 mil pessoas. Mas por medidas de segurança, o clube mineiro achou mais prudente ir liberando o acesso total aos poucos.

ATLÉTICO-MG X SANTOS