Atlético-MG x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Contratado há aproximadamente 20 dias, Diego Aguirre tem apenas uma missão no Santos: tirar o time da zona de rebaixamento. E o clube da Vila Belmiro terá um enorme desafio pela frente para conseguir deixar o Z-4 neste domingo: derrotar o Atlético-MG na Arena MRV, sua nova arena, que recebe seu primeiro jogo oficial. A partida é válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e a bola rola às 16 horas (horário de Brasília).

Aguirre começou sua jornada no Santos com o pé esquerdo. Em seu primeiro jogo, perdeu para o Fortaleza por 4 a 0, em duelo realizado na Arena Castelão. No compromisso seguinte, contou com a volta da torcida à Vila Belmiro para vencer o Grêmio por 2 a 1. Na 17ª posição, o time paulista tem 21 pontos, mesma pontuação do Bahia, primeiro time fora da degola. Em caso de vitória, pode alcançar Corinthians e Inter, que ocupam as 12ª e 13ª colocações, respectivamente.

ATLÉTICO-MG X SANTOS

DATA : 27/08/2023.

: 27/08/2023. HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL : Belo Horizonte (MG).

: Belo Horizonte (MG). ESTÁDIO: Arena MRV.

Atlético enfrenta o Santos na Arena MRV Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (MG, exceto Juiz de Fora e Santos).

Premiere.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Igor Gomes; Patrick (Pedrinho), Paulinho e Hulk. Técnico : Felipão.

- Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Igor Gomes; Patrick (Pedrinho), Paulinho e Hulk. : Felipão. SANTOS - João Paulo; Dodi (Gabriel Inocêncio), João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Diego Aguirre.

ÚLTIMOS RESULTADOS