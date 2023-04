Atlético-MG x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Vasco se enfrentam hoje, dia 15, às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. O confronto ocorre no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Após uma semana intensa de crise entre Eduardo Coudet e a diretoria do Galo, a paz parece ter voltado a reinar na equipe alvinegra. O treinador argentino pediu desculpas por suas falas agressivas e sua permanência foi confirmada. Campeão mineiro, o Atlético venceu o Brasil de Pelotas pela Copa do Brasil no meio da semana e estreia no Brasileirão com força total.

Já o Vasco ainda amarga a eliminação para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Há quase um mês sem disputar uma partida oficial, a equipe de Maurício Barbieri se prepara para voltar à elite do futebol brasileiro após dois anos na Série B.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Belo Horizonte, Minas Gerais.

ESTÁDIO: Mineirão.

DATA: 15 de abril de 2023.

HORÁRIO: 21:00(de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV Fechada)

Premiere (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATLÉTICO: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio, Igor Gomes, Patrick e Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

VASCO: Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Andrey, Jair, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Árbitro de vídeo (VAR): Daiane Muniz (SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

