Atlético-MG x Vitória no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e local

Neste domingo, duas equipes que ainda não venceram nesta edição do Campeonato Brasileiro medem forças no Mineirão. Atlético-MG e Vitória se enfrentam a partir das 20h30. A equipe baiana é a lanterna do torneio e única equipe que não pontuou. Já os mineiros somam um ponto em dois jogos e está na zona de rebaixamento.

Atlético-MG e Vitória duelam neste domingo no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

ATLÉTICO-MG x VITÓRIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 13/04 (domingo).

: 13/04 (domingo). HORÁRIO : 20h30.

: 20h30. LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte.

ATLÉTICO-MG x VITÓRIA: ONDE ASSISTIR AO VIVO

SporTV

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Gabriel Menino, Rubens, Gustavo Scarpa e Cuello; Hulk e Rony. Técnico: Cuca.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Willian Oliveira, Baralhas e Matheuzinho; Erick, Carlinhos e Janderson. Técnico: Estephano Djian (auxiliar).

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ATLÉTICO-MG E VITÓRIA