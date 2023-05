Atlético-MG x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atlético-MG e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira, dia 23, às 19h, no estádio do Mineirão. O confronto é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo brasileiro da chave pode classificar o primeiro time do país para as oitavas de final da competição.

Após um início com duas derrotas, o Atlético-MG venceu o Alianza Lima, por 2 a 0, na última rodada e respirou no grupo. Com três pontos em três jogos, o time chega para a segunda parte de partidas na chave com chances reais de se classificar para o mata-mata. Para isso, o time mineiro busca fazer valer o fator casa nesta terça-feira no Mineirão.

Com sete pontos em três jogos, o Athletico-PR pode ser o primeiro time do Brasil a se garantir nas oitavas de final. Se vencer no Mineirão, o time do Paraná abrirá sete pontos para o terceiro colocado da chave e estará garantido no mata-mata da Libertadores mais uma vez.

ATLÉTICO-MG X ATHLETICO-PR

DATA : 23/05/2023

: 23/05/2023 HORÁRIO : 19h

: 19h LOCAL: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR

Paramount+ (Streaming)

ESCALAÇÕES DAS EQUIPES

ATLÉTICO-MG : Éverson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Zaracho, Battaglia e Hyoran; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet.

: Éverson; Mariano, Nathan Silva, Jemerson e Rubens; Zaracho, Battaglia e Hyoran; Pavón, Hulk e Paulinho. Técnico: Eduardo Coudet. ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Christian e Alex Santana; Cannobio, Vitor Roque e Pablo. Técnico: Paulo Turra.

ARBITRAGEM

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

VAR: Ángelo Hermosilla (CHI)

