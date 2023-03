Atriz pede divórcio de Hakimi, mas acusação de estupro não seria motivo para separação; entenda

Acusado de agressão sexual por uma mulher de 23 anos, o lateral Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, recebeu o pedido de divórcio da atriz espanhola Hiba Abouk, com quem mantém relacionamento amoroso desde 2018.

De acordo com o portal El Cierre Digital, partiu de Hiba o pedido de separação. Há semanas, Hakimi já sabe da intenção da mulher. O ponto final no relacionamento não teria relação original com a acusação de estupro feita contra o marroquino, que veio à tona nesta semana.

Na segunda-feira, Hakimi compareceu à premiação da Federação Internacional de Futebol (Fifa) que premia os melhores jogadores do ano. Destaque da seleção do Marrocos na Copa do Mundo do Catar, o atleta do PSG foi eleito o melhor lateral de 2022 e compôs o time ideal do Fifa The Best.

Hakimi foi escolhido o melhor lateral-direito de 2022 em premiação da Fifa. Foto: Michel Euler/ AP

Diferentemente do esperado, Hakimi não compareceu à cerimônia acompanhado da mulher. Ele esteve ao lado do irmão. O fato fez aumentar os rumores da separação.

ACUSAÇÃO DE ESTUPRO

Hakimi é alvo de investigação por suspeita de violação sexual e estupro. Segundo o jornal francês Le Parisien, o jogador teria violentado uma mulher de 23 anos. Eles teriam se conhecido por meio da rede social em janeiro deste ano.

No domingo, a mulher deu entrada na junta policial de Créteil Val-de-Marne. Segundo o jornal, ela não queria fazer uma denúncia formal contra o jogador, apenas prestar queixa sobre ter sido violentada. Diante da gravidade dos fatos, a promotoria local foi acionada.

O caso teria se dado em Boulogne-Billancourt, comuna francesa localizada em Paris, na região administrativa do Parc des Princes, estádio do PSG, no sábado. Após se conhecerem pelo Instagram em meados de janeiro, a vítima foi à casa do jogador à bordo de um Uber, pago por Hakimi.

Na casa, “as coisas saíram do controle”, segundo a própria mulher ao relatar o acontecimento. Contra sua vontade, o lateral do PSG teria retirado suas vestes, beijado seus seios e penetrado suas partes íntimas com as mãos. A jovem, que não teve sua identidade revelada, conseguiu escapar ao chutar Hakimi.