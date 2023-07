Atuação de Vitor Roque contra o Vasco é destacada na Espanha, mas atitude polêmica também; entenda

Vitor Roque foi, novamente, destaque do Athletico-PR no Campeonato Brasileiro. Em jogo deste domingo, 23, ele ajudou sua equipe a vencer o Vasco em São Januário, mas também foi personagem de uma pequena “polêmica”: ao sofrer o pênalti que originou o segundo gol dos paranaenses, se prontificou a cobrá-lo, mas foi impedido pelo técnico interino, Wesley Carvalho, já que Vitor Bueno é o batedor oficial. Isso rendeu reclamações do atacante, que foram destacadas pelo jornal Marca, da Espanha.

Seu companheiro de time, que converteu a penalidade máxima, minimizou o caso após o apito final e disse que a ordem do comandante foi natural, já que há uma lista oficial de cobradores. Junto a isso, se mostrou empático com o jovem e disse que, no início de sua carreira, também queria bater as faltas dentro da área que sofria, mas que “os mais velhos não deixavam”. Como Vitor Roque já acertou com o Barcelona para 2024, a mídia europeia o segue com atenção.

O jornal exaltou a atuação do atacante contra o Vasco, que teve também a assistência para o primeiro gol do Athletico-PR e a detalhou em sua reportagem. “Foi o jogador que mais se destacou na vitória. As melhores jogadas partiram de seus pés”, escreveu o Marca, que citou o pênalti e as reclamações na sequência: “[Ele] não escondeu a sua raiva e saiu fazendo gestos de insatisfação”.

Vitor Roque assinou contrato com o Barcelona até a temporada de 2030-31, mas só se apresentará no meio de 2024 para a disputa da temporada europeia de 2024-25. O motivo da demora para a ida à Europa é a quebra de regras do fair play financeiro do Campeonato Espanhol por parte de seu futuro time e o tempo necessário para a readequação.

Para contar com o atacante, o clube catalão desembolsará 71 milhões de euros (cerca de R$ 377 milhões em conversão direta), em valores fixos e variáveis por metas atingidas. As equipes não confirmaram as cifras envolvidas na negociação.