Aubameyang troca Barcelona pelo Chelsea e volta a trabalhar com Thomas Tuchel

Sem espaço no Barcelona em razão da chegada de Lewandowski e Raphinha, o atacante Aubameyang deixou o clube espanhol após uma curta passagem que durou apenas sete meses e acertou com o Chelsea. O anúncio da contratação foi feito nesta quinta-feira, último dia da janela de transferências na Europa.

Em Londres, o alemão de 33 anos volta a trabalhar com o alemão Thomas Tuchel, treinador do Chelsea. Os dois trabalharam juntos no Borussia Dortmund, entre 2015 e 2017, e foram campeões da Copa da Alemanha. Do time alemão, Aubameyang foi para o Arsenal, time que deixou em fevereiro deste ano para defender o Barcelona.

Leia também Aubameyang confirma lesão na mandíbula após agressão sofrida em assalto

Aubameyang e Tuchel venceram juntos a Copa da Alemanha no Borussia Dortmund Foto: Kai Pfaffenbach/ Reuters

“Eu estou muito feliz. É uma honra fazer parte deste time e eu não vejo a hora de estrear. Eu tenho alguns assuntos a resolver com o Campeonato Inglês, por isso é muito bom estar de volta. Estou realmente muito animado”, disse o atacante, que foi campeão da Supercopa e da Copa da Inglaterra. Na liga inglesa, o melhor que consegui foi um quinto lugar, na temporada 2018/2019.

Ao comunicar a saída, o Barcelona revelou que o Chelsea pagou 12 milhões de euros (R$ 62,5 milhões) para contratar Aubameyang. O contrato dele com o novo clube é de dois anos. A negociação envolve a saída do lateral-esquerdo Marco Alonso do time inglês para o clube catalão, que só irá anunciá-lo oficialmente ao longo desta sexta-feira. O Barça anunciou, nesta quinta, o lateral-direito Héctor Bellerín, que estava no Arsenal.