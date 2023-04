Aucas x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Aucas e Flamengo se enfrentam hoje, dia 5, às 20h30 (horário de Brasília), na primeira partida do grupo A da Libertadores da América de 2023. O confronto ocorre no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, também conhecido como “La Caldera del Sur”, localizado em Quito, no Equador.

Pela primeira vez no torneio, o Aucas é o atual campeão equatoriano. O elenco do time, no entanto, sofreu um processo de desmanche no começo dessa temporada e não vem com força total para o confronto. Na equipe, brasileiros reconhecerão Otero, meia que já atuou pelo Corinthians e pelo Atlético-MG.

Aucas e Flamengo disputam o primeiro jogo do Grupo A da Libertadores 2023. Foto: Estadão/Arte

Atual campeão da Libertadores, o time da Gávea respira aliviado após ter ganhado do Fluminense na primeira partida da final do Campeonato Carioca. Sem Thiago Maia à disposição, o técnico Vítor Pereira tem outra questão importante para ser decidida para o jogo: escalar Gabigol ou Pedro como titular.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Quito, Equador.

ESTÁDIO: Gonzalo Pozo Ripalda.

DATA: 5 de abrilde 2023.

HORÁRIO: 20:30(de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AUCAS : Hernán Galíndez; Pedro Pablo Perlaza, Luis Romero, Luis Cangá e Carlos Cuero; Jhonny Quiñónez, Edison Caicedo, Michael Carcelén, Rómulo Otero; Erick Castillo e John Jairo Cifuente. Técnico : César Farías.

: Hernán Galíndez; Pedro Pablo Perlaza, Luis Romero, Luis Cangá e Carlos Cuero; Jhonny Quiñónez, Edison Caicedo, Michael Carcelén, Rómulo Otero; Erick Castillo e John Jairo Cifuente. : César Farías. FLAMENGO: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Gerson, Vidal, França, Cebolinha e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Jose Argote

Assistente 1: Lubin Torrealba

Assistente 2: Freiker Colmenares

Árbitro de vídeo (VAR): Nicolas Gallo

ÚLTIMOS RESULTADOS