Audax Italiano x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos encara nesta quarta-feira, às 21h, em Rancagua-CHI, o Audax Italiano pela quarta rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A equipe da Baixada soma quatro pontos e está empatada com o adversário chileno, com quem luta diretamente por uma vaga nas oitavas de final.

Na rodada passada, o Santos acabou derrotado pelo placar mínimo pelo Newells Old Boys, em Rosario, na Argentina. Já o Audax Italiano conseguiu uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Blooming diante de seus torcedores.

AUDAX ITALIANO x SANTOS

DATA: 24/05/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 21h.

LOCAL: Estádio El Teniente, em Rancagua (Chile).

Audax Italiano e Santos se enfrentam nesta quarta-feira no Chile. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Paramount+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

AUDAX ITALIANO - Ahumada; Rojas; Pereira, Monreal e Matus; Gonzalo Ríos, Collaos, Sepúlveda e Fernández; Sosa e Valenzuela. Técnico: Luca Marcogiuseppe.

ÚLTIMOS RESULTADOS