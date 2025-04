Augsburg x Bayern de Munique na Bundesliga: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela vigésima oitava rodada da Bundesliga, a partida entre Augsburg e Bayern de Munique está marcada para acontecer nesta sexta, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Sediado na SGL Arena, em Augsburgo, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal do YouTube Canal GOAT, pelo canal de TV fechada SporTV e pelo streaming OneFootball.

Oitavo colocado na classificação geral do torneio, o Augsburg está cada vez mais perto da disputa pelas vagas das competições europeias da próxima temporada. Com 39 pontos, o clube está a somente três do Freiburg e do Leipzig — sétimo e sexto colocados, respectivamente. A primeira vaga, para as qualificatórias da Conference League, é oferecida ao sexto lugar.

Já o Bayern de Munique permanece isolado na liderança da Bundesliga. Com 65 pontos, o time está seis a frente do Bayer Leverkusen, atual campeão do torneio. Com duas derrotas, é um dos times que menos perdeu até então, empatado com o vice-líder. Possui ainda 20 vitórias e cinco empates em 27 partidas.

AUGSBURG X BAYERN DE MUNIQUE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA BUNDESLIGA

Data: 04/04/2025

04/04/2025 Horário: 15h30 (horário de Brasília)

15h30 (horário de Brasília) Local: SGL Arena, em Augsburgo (ALE)

ONDE ASSISTIR A AUGSBURG X BAYERN DE MUNIQUE AO VIVO

Canal GOAT (YouTube)

(YouTube) SporTV (TV fechada)

(TV fechada) OneFootball (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AUGSBURG

AUGSBURG: Dahmen; Matsima, Zesiger e Gouweleeuw; Wolf, Rexhbecaj, Onyeka e Giannoulis; Claude-Maurice e Jensen; Essende. Técnico: Jess Thorup.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Laimer, Min-Jae Kim, Dier e Guerreiro; Palhinha e Kimmich; Sané, Musiala e Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AUGSBURG E BAYERN DE MUNIQUE

29/03 - Hoffenheim 1 x 1 Augsburg - Bundesliga

1 x 1 - Bundesliga 29/03 - Bayern de Munique 3 x 2 St. Pauli - Bundesliga