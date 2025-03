Augusto Melo não vê eliminação do Corinthians como vergonha, defende Memphis e banca Ramón

A eliminação para o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores, concretizada mesmo com vitória por 2 a 0 na Neo Química Arena, após derrota por 3 a 0 em Guayaquil, não foi vista como um desastre por Augusto Melo, presidente do Corinthians. Mesmo que a queda desta quarta-feira tenha sido a terceira em quatro participações corintianas na fase preliminar da pré-Libertadores, o dirigente usou o contexto atual para avaliar a situação.

“A gente pegou um clube em uma situação complicada, a situação financeira complicada. Hoje, a gente tem um time competitivo. Faltam poucos detalhes”, disse o mandatário ao ser questionado, na zona mista do estádio alvinegro, se a eliminação era uma vergonha

Augusto Melo em entrevista após eliminação do Corinthians na Libertadores. Foto: Bruno Accorrsi/Estadão

“Foi um jogo bom, não era o que a gente queria, porque tivemos um problema lá. Fomos eliminados lá, e não hoje aqui. A gente tem outra final domingo. Hoje, acabou, temos que nos preocupar com domingo e enaltecer o torcedor”, completou, referindo-se ao primeiro jogo da final do Paulistão, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

PUBLICIDADE Durante a partida desta quarta, o grande astro corintiano Memphis Depay teve uma atuação apagada e alimentou a ala da torcida que já vinha o criticando nas últimas partidas. Embora tenha seis assistências na temporada, ele tem sido cobrado pelos poucos gols marcados até agora - apenas dois em 14 jogos -, o que para Augusto é algo natural do futebol. “Futebol é isso, cada jogo é um jogo, tem um tipo de posicionamento. Tem fases. É um tipo de jogador que para nós é muito importante. Já já começa fazer os gols novamente, é uma fase que passa”, afirmou.

Outro alvo de críticas constantes é Ramón Díaz, que ganhou sobrevida com a vitória por 2 a 1 sobre o Santos no final de semana e a consequente classificação à final do Paulistão. “Ele é treinador nosso até o final do ano. Depois, a gente vai avaliar”, comentou Augusto sobre a possibilidade de a eliminação custar o cargo do argentino.

O presidente corintiano também não acredita que a eliminação possa ser lida como um alerta de que o time precisa de reforços. Assim como já disse em outras oportunidade, defendeu que a manutenção do elenco foi o grande feito de sua gestão na virada de temporadas. O único reforço contratado em 2025 foi o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, desfalque contra o Barcelona por não estar inscrito na Libertadores.

“Buscamos receitas fora, conseguimos manter o elenco. Não é pouca coisa. O Corinthians nunca conseguiu manter um elenco em final de temporada e começo de temporada a gente conseguia. A gente sabe da nossa limitação, estamos buscando receita para equacionar, colocar salário em dia. Hoje nossos salários estão em dia”, afirmou.